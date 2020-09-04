اختفاء سيدة في الشرقية.. وأسرتها: تعرضت لأبشع أنواع السحر

اختفت سيدة في ظروف غامضة بعد خروجها من منزل زوجها، بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق في الشرقية.

فيما أكدت أسرتها تعرضها لأبشع أنواع وطرق السحر، بالإضافة لنشوب حرائق متكررة في ملابسها خلال الفترة الماضية.

وقال "خ . ع" ابن عم السيدة "س. أ. ع" المبلغ باختفائها، إنها متزوجة منذ نحو 4 سنوات، ومنذ عامين ونصف العام بدأت تعاني من أعراض تعب شديدة، وتوجهت بها الأسرة للعديد من الأطباء للبحث عن علاج لحالتها دون جدوى، ما دفعهم للتوجه إلى بعض المشايخ الذين أكدوا تعرضها لأبشع طرق وأنواع السحر.

وأشار إلى أن النيران اشتعلت في ملابسها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، متابعا: "الملابس تحتفظ بها في الدولاب إلى جانب ملابس زوجها وطفليهما، 3 سنوات، وعام ونصف، وعند فتح الدولاب تفاجأوا باشتعال النيران في ملابسها فقط دون الملابس الأخرى".

وأضاف: "تغيبت أمس الساعة العاشرة مساء، وفوجئ زوجها بوجود حروف مكتوبة بلون يشبه الدماء، بالإضافة لاشتعال النيران في ملابسها"، لافتا إلى أنهم بحثوا عنها لدى أقاربهم ومعارفهم "دون جدوى" ما دفعهم للجوء إلى نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لطلب المساعدة في البحث عنها وإعادتها لأسرتها.

وأضاف أن أحد أفراد الأسرة سيتوجه لتحرير محضر بمركز شرطة الزقازيق، يفيد بتغيبها بعد مرور 24 ساعة على التغيب كما هو محدد بالقانون.