مؤسسة مصر تستطيع تهنئ هاني سويلم لاختياره وزيرا للري والموارد المائية

هنأت مؤسسة مصر تستطيع، الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، لاختياره وزيرا للري والموارد المائية في الحكومة الجديدة.

هاني سويلم من أبرز علماء مصر تستطيع

هاني سويلم، واحد من أبرز علماء مصر تستطيع، حيث شارك في 3 نسخ من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وشارك بخبراته العلمية في دعم الموقف المصري في العديد من القضايا القومية، ومن بينها مفاوضات السد الإثيوبي، كعضو فني.

وتتفيذا لاستراتيجيات التنمية المستدامة، شارك الدكتور هاني سويلم في دعم عدد من الأماكن الأكثر احتياجا، وبناء المدارس، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خلال عمله في الأمم المتحدة منسقًا لبرامج التعليم والتدريب، حيث أسس أول مركز في شمال إفريقيا للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي تم إقراره من جامعة الأمم المتحدة.

أول تجربة بحثية لاستخدام الطاقة الشمسية

نفذ الدكتور هاني سويلم في مصر مشروعات بتمويل أوروبي لتطوير البحث العلمي والتعليم العالي والتعليم الأساسي في مصر من خلال مشروعه إديو كامب لتطوير المدارس المصرية الحكومية، وقاد فريقا بحثيا لإجراء أول تجربة بحثية في مصر لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه.

وأسهمت جهود هاني سويلم في إعداد استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة، وإنتاج المحاصيل والأسماك، بجانب إنشاء أول مركز في الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.