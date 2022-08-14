«البرشومي» أشهر فواكه مرسى مطروح.. أكلت تين ولا ابعتلك قفص

تعد زراعة التين البرشومي في محافظة مطروح من الزراعات الصحراوية التي تشتهر بها مطروح، ويقبل على شرائها جميع المصطافين، كما يحرص التجار على شرائه من المزارع ونقله بكميات كبيرة للأسواق في المحافظات المختلفة، وهو من أجود أنواع الفاكهة الصيفية في مصر، ويعشقه الكثيرون، في ظل القيمة الغذائية التي يتمتع بها والمذاق الطيب.

تين مطروح خال من الكيماوي

وقال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح إن زراعة التين في مطروح تتم على مياه الأمطار بدون أي استخدام المواد الكيماوية، وهو منتج صحراوي طبيعي متميز، ويطلق علىه التين البرشومي أو التين السلطاني، ويشرف على زراعته الإرشاد والبساتين في مديرية الزراعة بمطروح.

وأضاف لـ«الوطن» أن مطروح محافظة زراعية في الأصل، وأهلها يعملون في الزراعة وتربية الأغنام، ويعتمد اقتصاد مطروح على عدة زراعات منها التين، والزيتون والعنب، الصحراوي وهي أشهر الزراعات في مطروح منذ زمن طويل.

مناطق تزرع التين

وتنتشر زراعة التين في عدة مدن ومناطق في محافظة مطروح حسب الحاج عطية سنوسي رئيس جمعية منتجي التين والزيتون بمطروح، وتبدأ من مدينة الحمام شرقاً وحتي مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن وجنوب مدينة العلمين الجديدة والضبعة وفوكة ومرسى مطروح والنجيلة والمتاني والزغيرات وسيدي براني، ويتم جمع التين في شهر أغسطس ويستمر حتي سبتمبر، وينتهي مع نزول أول أمطار في نهاية الصيف، ويجري جمعه وبيعه للتجار أو نقله للأسواق الكبيرة وبيعه بالجمله، مثل سوق العبور بالقاهرة، وسوق الحضرة في الإسكندرية، وسوق 6 أكتوبر، بخلاف الأسواق المحلية في مطروح، كما نقوم بتجفيف كميات من التين، وكميات أخري نقوم بتصنيعها المربي، وهي من أجود أنواع المربي، ويتم تقديمها بالمعارض ويعشقها المواطنين الذين يعرفون تين مطروح وفاكهتها النظيفة الممتازة.

أسعار التين في مطروح

ويباع التين في مطروح الكيلو بـ10 جنيهات طبقا لصابر محمد صابر خضروات وفاكهة بمطروح لـ«الوطن»، موضحاً أن العديد من المصطافين وأهالي مطروح يقبلون على شراء التين بالقفص، ونقوم ببيع القفص الصغير وزن 5 كيلوجرامات، نظرا لحبهم الفاكهة وتناولها طوال الصيف.