محافظ جنوب سيناء: تصميم هوية بصرية لكل مدينة بعد الانتهاء من شرم الشيخ ودهب

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وأصبحت كل المناطق والبازارات تنزين بهوية المدينة، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولي جرى الانتهاء من تطويره وتعليق الهوية البصرية في كل أرجائه، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

هوية بصرية لكل المحافظات

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الجامعة الألمانية بعمل هوية بصرية لكل المحافظات على غرار محافظة الأقصر، جرى توقيع برتوكول مع الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الألمانية، لعمل هوية بصرية لكل مدن المحافظة وكانت البداية بشرم الشيخ.

شعار مدينة شرم الشيخ

وتابع أن شعار مدينة شرم الشيخ جرى اختياره من خلال كلمة «شرم الشيخ» باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتكون الجزء العلوي من اسم «شرم» ويعبر عن أمواج البحر، والجزء السفلي عن أعماق البحر، بينما الثلاثة نقاط في حرف الشين جاءت معبرة عن جبال المدينة، موضحا أن قسم الهوية البصرية بالجامعة الألمانية يصمم الهوية لأي مكان أو مدينة من خلال ما يتميز به من مقومات طبيعية.

الهوية البصرية لمدينة دهب

فيما قال اللواء عبد الله عزت، رئيس مدينة دهب، في تصريحات له، إن فريق الجامعة الألمانية قام بزيارة المدينة العام الماضي لمشاهدة المقومات السياحية وتحديد الهوية الخاصة بالمدينة للمساهمة في التسويق السياحي.

وأضاف «عزت»، إنه فور الانتهاء من تطوير المدينة سيجري إعلان التصميمات الخاصة بمشروع هوية المدينة وتعليقها على كل الطرق والمركبات وفي المناطق السياحية وعلى «بِدل» الغوص.

هوية بصرية لمدن جنوب سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه قرر عمل هوية بصرية لكل مدن المحافظة بعد الانتهاء من مدينتي شرم الشيخ ودهب، مشيرا إلى أن مركز هوية مصر الموجود داخل الجامعة الألمانية سيقوم بزيارة المدن لتحديد محتويات كل مدينة وما تتميز به من أجل إنشاء الهوية البصرية.

حقوق الملكية للهوية البصرية

وتابع إن المحافظة تحصل على حق الملكية للهوية البصرية لكل مدينة على حدة، كما تتسلم كتيبات خاصة بالمشروع من خبراء متخصصين في هذا المجال، لتكون مدن محافظة جنوب سيناء ذات طابع معين، وكل من يشاهد «يافطة» أو «لوجو» يعرف المدينة صاحبة الهوية.