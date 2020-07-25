صور.. تعميم الهوية البصرية بشوارع مدينة شرم الشيخ

قامت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بتعميم الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بجميع شوارع المدينة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس المدينة، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجهة بالاستعداد لتنفيذ تطبيقات مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن محافظة جنوب سيناء والجامعة الألمانية بالقاهرة، وقعا بروتوكول تعاون ثنائي مشتركا، لدعم وتطوير مدينة شرم الشيخ جماليًا وتخطيطيًا.

وأوضح أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كان قد تسلم حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ "شعار المدينة"، لتعميمه على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية، والهدايا التذكارية التشيرتات، والمطار.

وأضاف أن شعار المدينة صمم بمزج كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، ويعبر الجزء العلوي من كلمة شرم عن أمواج البحر، والجزء السفلي يعبر عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين تعبر عن جبال المدينة، لافتًا إلى أن الجامعة راعت في تصميمها للشعار أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام وأمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، مدينة غنية بالموارد الطبيعية والأنشطة الترفيهية.