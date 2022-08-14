«لو ضاعت منك حاجة مهمة».. تعرف على دعاء أوصى به النبي

يكون دعاء فقد الأشياء هو أول ما يخطر في بال العبد إذا فقد أحد مقتنياته، لا سيما المقتنيات المهمة، كالأموال أو محفظة الجيب او الهاتف وغيرهم من الأشياء المهمة، التي قد يتسبب فقدها في عدد من العثرات والمشاكل للفاقدها، لذا يحرص العديد من المواطنين على ترديد دعاء الضالة حتى يهديهم الله عز وجل لما فقدوه، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» أفضل دعاء للضالة وفقد الأشياء.

دعاء فقد الأشياء

ويُعد دعاء فقد الأشياء، من الأدعية التي لم يرد لها صياغة محددة، فهناك العديد من الأدعية المستحب أن يرددها المسلم في حال فقد أحد الأشياء ولا يتمكن من العثور عليها أو تذكر مكان وجودها، ولعل أبرز هذه الأدعية هو الدعاء التالي: «اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، ورد على ضالتي بقدرتك وسلطانك».

ومن الصيغ المختلفة لدعاء فقد الأشياء:

- «أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني».

- «اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد».

دعاء فقد الأشياء عن النبي

- «اللهم راد الضالة، هادي الضلالة، تهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك».

وورد دعاء فقد الأشياء في السنة النبوية الشريفة، حيث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن قراءة الآية الكريمة: «رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعادَ»، تعدد سببا في أن يعثر العبد على ضالته.