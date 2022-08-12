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أسامة الأزهرى يهنئ مفتي الجمهورية بتجديد الثقة: استكمال نجاح دار الإفتاء

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يسرا البسيوني
07:06 م | الجمعة 12 أغسطس 2022
الدكتور أسامة الأزهري

الدكتور أسامة الأزهري

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بالتجديد له في منصبه مفتيًا للجمهورية، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «الأزهري» في بيان له: «أهنئ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس السيسي، بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لدار الإفتاء المصرية في استكمال مسيرتها».

مد خدمة مفتي الديار المصرية لمدة عام

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 345 لسنة 2022 بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، لمدة عام، مفتيًا لجمهورية مصر العربية، حتى 12 أغسطس 2023، وجرى نشر القرار في الجريدة الرسمية.

تجديد الخطاب الديني

وقال المفتي في بيان اليوم، إن قرار الرئيس السيسي، يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد له للمرة الثانية يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.

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بقلم يسرا البسيوني