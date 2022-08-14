نانسي عجرم ومروان بابلو يتصدران ترند يوتيوب بـأغنية عيشها بعافية

نجاح كبير يعيشه الثنائي نانسي عجرم ومطرب الراب الشهير مروان بابلو بعد طرح أغنيتهم الجديدة عيشها بعافية منذ ثلاثة أيام فقط، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في أول تجربة غنائية تجمعهما سويا.

ونجح مروان بابلوا ونانسي عجرم في خلق تفاعل كبير مع أغنيتهم الجديدة بعد ثلاثة أيام فقط من طرحها، وتمكنت من تصدر المركز الثاني في ترندات موقع الفيديوهات يوتيوب.

نانسي عجرم ومروان بابلو يتصدران

ونجحت أغنية عيشها بعافية في أن تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة بعد 72 ساعة فقط من طرحها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور ومحبي الراب.

وأغنية عيشها بعافية هى من كلمات منة عدلي القيعي بالتعاون مع مروان بابلو وميلودي إيهاب عبد الواحد، وميكس حسن الشافعي وتقول كلمات الأغنية:

حاجة مش عادية

خطوتي غير مش هيا هيا

مظبوطة ظبطة على الدقات

بوم بوم بوم بوم

بوم بوم بوم بوم

مش تقليدية وده الحلو اللي فيا

Easy ماشية كده و بثبات

بوم بوم بوم بوم

Beat على الـ

بوم بوم بوم بوم

قلبي اللي سايق

ماشية وراه

ماهو ده اللي رايق

عايشة بعافية ومش بالعافية

مزاج لايق عليا

آخر حفلات نانسي عجرم

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد أحيت حفلا غنائيا مؤخرا على خشبة مسرح الرياض بالمملكة العربية السعودية وقدمت عددا كبيرا من الأغاني كان من بينها أغنيتها الجديدة عيشها بالعافية والتي دعت فيها مروان بابلو إلى المسرح ليقدماها سويا.