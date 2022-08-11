بعد عيشها بعافية.. نانسي عجرم وبابلو يقيمان حفلا غنائيا بالسعودية الليلة

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم الليلة في المملكة العربية السعودية برفقة مطرب الراب مروان بابلو والدي جي الأمريكي مارشميلو، وDJ COSMICAT على مسرح محمد عبده آرينا في بوليفارد رياض سيتي ضمن حفلات موسم الجيمرز.

أسعار تذاكر حفل نانسي عجرم ومروان بابلو

وكانت الشركة المنظمة لحفل نانسي عجرم كشفت عن أسعار التذاكر والتي تتراوح بين 1000 و10 آلاف جنيه، حيث تأتي التذاكر في 3 فئات الأولى الـRegular وتبلغ 200 ريال سعودي بما يعادل 1000 جنيه مصري.

أما الفئة الثانية تأتي بسعر 1500 ريال سعودي، بما يعادل 7600 جنيه مصري، والفئة الثالثة بسعر 1900 ريال سعودي، مما يقارب 10 آلاف جنيه مصري.

نانسي عجرم تطرح «عيشها بعافية» برفقة مروان بابلو

يذكر أن نانسي عجرم طرحت أمس أغنية جديدة تجمعها بمطرب الراب مروان بابلو وتحمل اسم «عيشها بعافية» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها، إذ أنها تخطت الربع مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها.

مروان بابلو يطرح أغنية الحلال وتتخطى النصف مليون مشاهدة

كما طرح «بابلو» مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «الحلال»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تخطت النصف مليون مشاهدة خلال يوم من طرحها.

أما عن آخر أعمال نانسي قبل أغنيتها برفقة مروان بابلو أغنية «صح صح» التي طرحتها الفترة الماضية برفقة الدي جي العالمي الشهير مارشميلو، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وتوزيع طارق مدكور.