مشاهد من حفل نانسي عجرم بالسعودية.. «عيشها بعافية» مع بابلو لأول مرة

أحيت الفنانة ناسي عجرم أمس، حفلا غنائيا ضخمًا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الجيمرز، وسط حضور جماهيري كبير، بمشاركة مطرب الراب مروان بابلو والدي جي الأمريكي مارشميلو، وDJ COSMICAT.

نانسي عجرم تبدأ حفلها في السعودية بأغنيتها «بتفكر في إيه»

صعدت نانسي عجرم على مسرح الحفل على نغمات أغنيتها «بتفكر في إيه»، التي قامت بغنائها إلى جمهورها، وبعد انتهائها منها، قدمت رسالة إلى جمهورها لتدعوها إلى مشاركتها الغناء،: «بدنا نغني سوا كل الوقت، مش أول مرة بس هيدي أحلى مرة وللي بعدا أحلى واللي بعدا أحلى»، وذلك وسط هتافات كثيرة من قبل جمهورها.

لقطات من حفل نانسي في السعودية

قدمت «عجرم» خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة، منها: «بدنا نولع الجو»، «مافيش حاجة تيجي كده»، «سلامات»، «أنت إيه»، «لون عيونك»، وأثناء وجودها على المسرح قامت بالنداء على مطرب الراب مروان بابلو الذي صعد بجوارها بتقديم أغنيتها الجديدة التي قاما بطرحها سويًا أول أمس لأول مرة على المسرح أمام الجمهور منذ طرحها.

كما شهد الحفل قيام نانسي عجرم بتقديم أغنية «صح الصح» برفقة الدي جي الأمريكي مارشميلو لأول مرة على المسرح أمام الجمهور منذ طرحها في يوليو الماضي، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد.

يذكر أن أغنية «عيشها بعافية» التي تعد آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية حققت نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية، واقتربت من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».