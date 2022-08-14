«سلامة الغذاء»: دعم اقتصادات المجتمعات الريفية لتطوير منتجات عسل النحل

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أهمية دعم اقتصادات المجتمعات الريفية لتطوير منتجات عسل النحل، ومن ثم المساهمة في بناء اقتصاد نحل مستدام، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات التي لديها الخبرات الكافية.

المشروع يساعد على تطوير قطاع المناحل

وأضاف «منصور» خلال ورشة العمل التي أقيمت في الغرفة التجارية بالإسكندرية حول مشروع «نحل العسل لأجل ازدهار اقتصادي»، أنها ستساعد على تطوير قطاع المناحل ونحل العسل، مؤكدًا أن وجود النحل ضروري للبيئة، ويجب العمل لرفع كفاءة منتج العسل، لزيادة التصدير ورفع كفاءة المنتج المحلي.

وتابع أنه من الضروري أن يكون منتج العسل متوافقًا مع شروط الهيئة القومية لغذاء السلام، كمنتج قابل للاستهلاك والتصدير، وتلك الشروط لا غنى عنها ولا يمكن التفريط فيها.

التعاون الدولي: استخدام اقتصاد النحل موردًا طبيعيًا كأكثر وفرةً

في نفس السياق أشارت شيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي، إلى أن إطلاق مشروع «نحل العسل لأجل ازدهار اقتصادي» يهدف إلى المساهمة في تطوير «اقتصاد النحل» الموجود بالفعل في منطقة البحر المتوسط من خلال ربط المجموعات المعنية بهذه الصناعة في 5 بلدان بعضها ببعض، موضحة أن المشروع لن يقف عند مراحل إنتاج وبيع العسل، بل سيهتم بمجموعة كبيرة من المنتجات المرتبطة التي تدخل في إنتاج مستحضرات التجميل وصولًا إلى الهدايا التذكارية المصنوعة يدويًا وتعزيز «سياحة النحل».

وأكدت أنه من خلال المشروع سيستخدم اقتصاد النحل موردًا طبيعيًا آخر أكثر وفرةً، ألا وهو الشباب الذين سيقدمون أفكارًا جديدة عن المشروعات المرتبطة بالنحل وسيساعدهم المشروع من خلال تقديم الدعم المالي والفني، وبنهاية الرحلة ستُطرح منتجات جديدة وسنوفر شبكة مستدامة عبر الحدود، وسيأتي في مقدمة ذلك تشجيع المجموعات الحيوية التي تعمل في مجال المناحل على العودة إلى حيث تنتمي.