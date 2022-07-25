تعاون بين غرفتي الإسكندرية والتجارية البرازيلية.. تشجيع التصدير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، مكون من مايكل جمال قديس المدير الإقليمي، ورانيا هجرس مديرة العلاقات الدولية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة البديوي السيد والمهندس شريف الجزيري والأستاذ محمود مرعي.

تعاون بين غرفتي الإسكندرية والتجارية العربية

في بداية اللقاء رحب أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن غرفة الإسكندرية دائماً على استعداد للتعاون بين كافة الأطراف لتنمية القطاع الاقتصادي والتجاري.

وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الغرفتين، من خلال عقد عدة لقاءات مستقبلية مشتركة بين منتسبي الغرفتين للوصول إلى آليات تعاون مشتركة، تستهدف تنمية القطاع الخاص.

الزيارة الأولى من نوعها

من جانبه أوضح مايكل جمال قديس المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية أن تلك الزيارة تعد الأولى من نوعها خارج مكتب الغرفة البرازيلية، وذلك إيمانًا بكفاءات غرفة الإسكندرية ونشاطها الواضح.

الغرفة التجارية البرازيلية

وأشار إلى أن الغرفة التجارية البرازيلية تعد أقدم الغرف الأجنبية، فهي تحتفل هذا العام بمرور 70 سنة على إنشائها، كما قدم نبذة عن الغرفة البرازيلية ونشاطاتها ودورها الحالي.

صادرات مصر للبرازيل

وأكد أن هناك فرصة للتعاون في مجال الاستيراد والتصدير بين مصر والبرازيل، خاصة وأن دولة البرازيل ترحب بالمنتجات المصرية، وهناك العديد من السلع المصرية بدأ الترويج لها بشكل كبير في البرازيل، مشيرًا إلى أن صادرات مصر في عام 2017 وصلت إلى 126 مليون دولار بينما وصلت الصادرات في 2021 إلى 540 مليون دولار، عقب عقد اتفاقيات تجارية بين البلدين.

واستكمل أنه تم تنظيم أول سفرية تجارية من مصر إلى البرازيل في شهر يوليو الجاري، وكانت لها مردود إيجابي على جميع الشركات التي شاركت في البعثة.

وفي ختام كلمته أشار إلى أن الغرفة البرازيلية يمكنها توفير خدماتها لأعضاء غرفة الإسكندرية، كتقديم الدراسات التسويقية وعقد الاجتماعات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والبرازيليين.