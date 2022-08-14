«إكسترا نيوز»: سبب حريق كنيسة إمبابة لم يتضح حتى الآن

كشفت قناة «إكسترا نيوز» آخر تطورات الموقف بحادث كنيسة المنيرة بالجيزة، موضحة أن وزارة الصحة دفعت بنحو 30 سيارة إسعاف بموقع الحادث، وجرى نقل 55 حالة للمستشفيات بمحافظة الجيزة، وهناك حالة استنفار للأجهزة الأمنية بالمكان وسلطات محافظة الجيزة، وهناك حالة من المتابعة السريعة لسيارات الإسعاف والحماية المدنية، والتي تقوم بدورها حتى اللحظة بعملية إخماد الحريق وستبدأ عملية التبريد، والتي ستستمر نحو ساعة أو أكثر من ذلك.

صرف إعانات عاجلة للضحايا

وأشارت القناة، إلى أن محافظ الجيزة، وصل بنفسه للمنطقة وعاين بنفسه موقع حريق الكنيسة، وقرر صرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين، وقام بعد ذلك بجولة بمستشفى العجوزة للاطمئنان على المصابين وتقديم الدعم النفسي للمصابين اللازم في هذه الحالة، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و10 آلاف جنيه لأسرة كل مصاب.

وأكدت أن وزارة الصحة تدفع بإمكانياتها بمحيط الحادث لنقل كل مصاب وكل من يشتبه بإصابته بعملية اختناق، مشيرة إلى أنه لم يتضح حتى اللحظة أسباب الحادث.