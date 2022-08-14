محافظ الجيزة يعاين موقع حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة ويزور المصابين «صور»

انتقل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لموقع الحريق الذي نشب اليوم بكنيسة أبو سفين في إمبابة، لمعاينته والوقوف على ملابسات الحريق ومتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

استنفار أجهزة محافظة الجيزة

وأكد «راشد» أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتى تمام شفاءهم.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة المصابين بمستشفى العجوزة للوقوف على حالتهم، مشددا على تلقي المصابين لسبل الرعاية اللازمة لهم على أكمل وجه، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين.

صرف إعانات عاجلة لأسر الوفيات والمصابين

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين و10 آلاف جنيه لأسر المصابين، معربا عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين في مصابهم الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.