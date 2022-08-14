الصحة: نقل 55 مصابا بحريق كنيسة الجيزة إلى مستشفيي العجوزة وإمبابة

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

30 سيارة إسعاف

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجار التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات

وأشار عبدالغفار، إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وصول أول سيارة إسعاف بعد دقيقتين من الحريق

ولفت إلى أنّه جرى إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.