«إكسترا نيوز»: إصابات متنوعة لضحايا حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

كشفت قناة «إكسترا نيوز» آخر تطورات الموقف بحادث كنيسة المنيرة بالجيزة، وأوضحت أن مصابي حريق كنيسة المنيرة يعانون من إصابات متنوعة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، خصوصا وأن عدد المصابين والوفيات 55 شخصا تم نقلهم للمستشفيات، هذا بالإضافة لحالات تم إنعاشها سريعا في المكان، وتم وضعهم على الأجهزة التي تضخ لهم مزيدا من الهواء.

وأكدت قناة «إكسترا نيوز» على أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل وتم إخماد الحريق بالفعل، ولكن عمل رجال الحماية المدنية لم يتوقف، حيث يتم بعد إخماد الحريق عملية لإطفاء اللهب، ويتلوه بعد ذلك عملية التبريد وهي عملية يجريها رجال الحماية المدنية والإطفاء ويستمرون برش الأجزاء الخشبية التي يمكن وربما تلتهمها النيران مجددا، ولذلك يتم العمل في هذه الأثناء على التبريد فرجال الحماية المدنية يعملون على الرغم أن جميع ألسنة النيران توقفت تماما، ولكنهم مستمرون بضخ المياه لضمان أن النيران لن تندلع من جديد خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت قناة «إكسترا نيوز» أنه تم إخلاء جميع المصابين من المكان، وأن هناك بعض المواطنين يستشعرون أنهم استنشقوا الكثير من الدخان يتم إسعافهم بالمكان من قبل سيارات الإسعاف.