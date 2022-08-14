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السيسي يوجّه الوزراء الجدد بالتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن

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محمد أبو عمرة
12:37 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.

السيسي: المتغيرات الدولية فرضت تحديات تتطلب العمل الدؤوب

وأكّد رئيس الجمهورية أنَّ ذلك يأتي إدراكاً للمسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة التي انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.