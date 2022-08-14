الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد
كتب:
محمد أبو عمرة
12:02 م | الأحد 14 أغسطس 2022
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أداء عدد من الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:
- الدكتور خالد عبدالغفار، وزيراً للصحة والسكان.
- الدكتور رضا حجازي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.
- الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.
- الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.
- الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.
- الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.
- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.
- الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.
- الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.
- اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.
- الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.
- اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.