الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أداء عدد من الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

- الدكتور خالد عبدالغفار، وزيراً للصحة والسكان.

- الدكتور رضا حجازي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

- السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.

- الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.

- الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.

- الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.

- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.

- الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.

- الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.

- اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.

- الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.