حزب الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسي يسعى دائما لإيجاد حلول للأزمات

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن أولويات العمل الوطني ومحاورها تستهدف المحور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعديلات الوزارية هدفها ضخ دماء جديدة في شريان العمل الحكومي وتنفيذ خطط اقتصادية واجتماعية تتبناها الدولة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

المشروعات تتطلب الاستقرار لجذب الاستثمارات

وأوضح «درويش» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» أن المشروعات تتطلب الاستقرار لجذب المزيد من الاستثمارات، والتعديل الوزاري يؤكد أن الرئيس السيسي يضع في اعتباراته وضع استراتيجات جديدة تواكب المتغيرات العالمية المتطورة ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائما لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الوطن ومنها القضاء على معدلات التضخم ومعالجة العجز في الموازنه في ظل ارتفاع الأسعار عالميا مع ضرورة اتخاذ حزمة من القرارات التي تضمن حماية الطبقة المتوسطة.

استغلال إمكانات مصر السياحية

وأشار طارق درويش، إلى أن التعديل الوزاري الخاص بمنظومة السياحة يتطلب استغلال كل ماهو متاح من إمكانات ضخمة لدى الدولة المصرية من حيث المناطق الأثرية مع البحث عن تسويق سياحي بنظام يجلب المزيد من السياح وتحقيق المستهدف من توفير دخل مناسب يضمن زيادة الدخل القومي وتشغيل العمالة والقضاء على كل مايؤثر سلبا على السياحة المصرية.

مسؤولية وزارة الصحة

وأكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الوزراء الجدد لديهم رؤية خاصة وزارة الصحة التي تتحمل مسؤولية توفير الأدوية وتطوير المستشفيات بما يضمن القضاء على أي ظواهر سلبية تؤثر على صحة المواطن المصري، مشيرا إلى أن الرئيس دائما يصدر قرارته بشكل إيجابي في صالح الدولة والمواطن .