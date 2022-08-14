«القومي لأسر الشهداء» ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة ويتمنى الشفاء للمصابين
كتب:
محمد مجدي
01:28 م | الأحد 14 أغسطس 2022
اللواء أشرف الخطيب - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين
نعى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين.
حريق كنيسة إمبابة
وتقدّم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية ولذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.