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«الأعلى للإعلام» يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

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أحمد البهنساوى
01:37 م | الأحد 14 أغسطس 2022
حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة إمبابة

تقدّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص التعازي إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في ضحايا حادث كنيسة المنيرة الأليم بإمبابة في محافظة الجيزة.

حريق كنيسة إمبابة

وأشاد المجلس في بيان عنه، بتحرك الدولة السريع لمتابعة الحادث الجلل، خاصة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث.

دعم المصابين 

وأكد المجلس أنّ توجيهات الرئيس السيسي لتقديم الرعاية الصحية للمصابين منذ اللحظة الأولى، يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف إلى جانبهم في أوقات المحن والنكبات، ويؤكد أنّ المصريين يعيشون تحت مظلة التسامح والمواطنة.

وتقدم الأعلى للإعلام في بيانه بخالص التعازي للإخوة المسيحيين في هذا الحادث الأليم.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.