«الأعلى للإعلام» يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

تقدّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص التعازي إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في ضحايا حادث كنيسة المنيرة الأليم بإمبابة في محافظة الجيزة.

حريق كنيسة إمبابة

وأشاد المجلس في بيان عنه، بتحرك الدولة السريع لمتابعة الحادث الجلل، خاصة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث.

دعم المصابين

وأكد المجلس أنّ توجيهات الرئيس السيسي لتقديم الرعاية الصحية للمصابين منذ اللحظة الأولى، يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف إلى جانبهم في أوقات المحن والنكبات، ويؤكد أنّ المصريين يعيشون تحت مظلة التسامح والمواطنة.

وتقدم الأعلى للإعلام في بيانه بخالص التعازي للإخوة المسيحيين في هذا الحادث الأليم.