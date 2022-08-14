الكنيسة عن حريق «أبوسيفين» بإمبابة: نعزي أسر الضحايا ونتابع تطورات الحادث

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا رسميا قبل قليل، بشأن حادث حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، حيث شبّ حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وجرى نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.

العزاء لأسر الضحايا

وقدّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية في الضحايا، مؤكدا أنّه يتابع مع الأجهزة المعنية، جميع الأمور المتعلقة بالحادث.

كلمات التعزية للبابا تواضروس

وقال البابا في تعزيته: «نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين، وإذ نعزي أسر الضحايا فإنّنا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا».