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رئيس الوزراء يصل موقع حادث حريق كنيسة إمبابة

كتب:

نرمين عفيفي
02:08 م | الأحد 14 أغسطس 2022
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

وصل الآن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقع حادث حريق كنيسة إمبابة، وذلك حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، أسفر عن عدد وفيات بلغت 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا.

وأكّد وزير الصحة، مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، لافتًا إلى أنَّ 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.

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