وزير الأوقاف يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، بمحافظة الجيزة.

وقال وزير الأوقاف في بيان قبل قليل: «خالص العزاء لأسر الضحايا وللشعب المصري كله في هذا المصاب الأليم الذي هو مصابنا جميعًا، مع تمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين»

الرئيس السيسي يتقدم بالتعازي للبابا تواضروس

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدّم التعازي للبابا تواضروس، في اتصال هاتفي، في ضحايا حادث كنيسة الجيزة، وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال، أنّ مؤسسات الدولة كافة تقدّم الدعم اللازم لاحتواء آثار الحادث الأليم.