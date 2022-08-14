أسامة الأزهري يعزي البابا تواضروس وأسر ضحايا حادث كنيسة إمبابة

تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة بالجيزة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث الأليم.

حادث كنيسة إمبابة

وقال «الأزهري» في بيان له: «أتقدم بخالص العزاء إلى البابا تواضروس، وإلى الإخوة الأقباط في ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة الذي وقع صباح اليوم الأحد، وننعى بمزيد من الأسى والحزن ضحايا الحريق سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أُسَر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء».

حريق كنيسة المنيرة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه بالتعامل الفوري مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين.