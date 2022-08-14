منع البرامج الضارة من مهاجمة آيفون.. خبير يوضح مزايا خاصية Lockdown

تعد هواتف آيفون أكثر أمانا عن نظيرتها التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث أظهرت التقارير أن هناك حاليًا 77 طريقة لمهاجمة أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد، مقارنة بـ 53 طريقة فقط لأجهزة IOS المحمولة، وفي عام 2021، تم تتبع 572 من CVEs لنظام أندرويد، مقارنة بـ380 لنظام آيفون.

منع البرامج الضارة المعروفة من مهاجمة آي فون

وبحسب ما أعلنته شركة أبل المالكة لأجهزة آيفون، فإنها ستطرح في سبتمبر المقبل ميزة «Lockdown»، لمنع البرامج الضارة المعروفة من مهاجمة آيفون، التي تهدف إلى حظر عدد من نقاط الوصول المختلفة إلى آيفون، عن طريق تقييد بعض الوظائف التي قد تتوقعها عادةً، إلى منع عدد كبير من البرامج الضارة المعروفة من اختراق أجهزة آيفون.

أجهزة آيفون أكثر أمانًا

وقال خبير أمن المعلومات المهندس إسلام خالد، يعد إطلاق «Lockdown» مثالًا رائعًا للاستجابة المركزية لحماية المستخدمين، خصوصًا أنه يساعد في كل مستخدمي هواتف آيفون في تأمين بياناتهم، مشيرًا إلى أن إطار العمل يوضح أن هناك المزيد من الفرص لهجمات أجهزة أندرويد، من خلال المزيد من أساليب الهجوم، وتبدو أجهزة آيفون أكثر أمانًا، لكن هناك تهديدات خطيرة يصعب الوصول إليها ولكن لها مردود أعلى للقراصنة.

يتم تصنيع كل هاتف وفقًا لمواصفات معينة

وأضاف خالد لـ«الوطن» أن أجهزة آيفون لديها نظام بيئي للبرامج يتم التحكم فيه، حيث يتم تصنيع كل هاتف وفقًا لمواصفات معينة، ومع عدد محدود من الطرز، فهذا يعني أن تحديثات البرامج (إحدى الأدوات الأساسية لإصلاح الثغرات الأمنية) يتم طرحها بسرعة.

وتابع خالد أن هواتف أندرويد تواجه مهمة أكثر صعوبة، خصوصًا أنه في حالة تحديث نظام التشغيل أو بعض البرامج، التي من الممكن أن تكون سببًا في اختراق الهاتف، على عكس هواتف IOS التي تتميز بكونها أكثر أمانًا.