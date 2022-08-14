السيسي يوجّه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس رحب بالوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويسهم في تحقيق تحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها.

ترسيخ مبدأ الكفاءة

وشدد الرئيس على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وبذل أقصى جهد كمنهج إدارة ثابت لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، وذلك لحجم المسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية التي انعكست داخليًا على دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل.

كما وجّه الرئيس الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إدارتها، لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدًا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقعًا ملموسًا.

كفاءة عملية وذهنية

ووجّه الرئيس بتطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية، خاصة من الشباب، مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية، بجانب القدرة على إنتاج الأفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر غير تقليدي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس وجّه كذلك بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مجال عمل كل وزارة، مع نشر وتعميق الوعي العام بشأن التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التي تواجه الدولة، والجهود وحجم الإنجازات والتطورات الحالية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر على امتداد محافظاتها ورقعتها الجغرافية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنّ الوزراء الجدد عازمون على العمل بأقصى طاقاتهم والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، والحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية وتنفيذ جميع التكليفات الموكلة إليها.