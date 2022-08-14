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السيسي يوجّه الوزراء الجدد بتطوير أسلوب الإدارة لتحقيق أقصى عائد ممكن

كتب:

محمد أبو عمرة
01:09 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وحسن إداراتها، لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب إداراتها، بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقعا ومردودا ملموسا.

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.