السيسي يوجّه الوزراء الجدد بتطوير أسلوب الإدارة لتحقيق أقصى عائد ممكن

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وحسن إداراتها، لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب إداراتها، بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقعا ومردودا ملموسا.