لكل العرسان.. أرخص 6 بوتاجازات في السوق بسعر يبدأ من 2500 جنيه

يبحث العديد من الأشخاص، وخصوصا المقبلين على الزواج، عن أنواع البوتاجازات المتوفرة في الأسواق بأرخص الأسعار وبمزايا جيدة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أرخص 6 بوتاجازات بأنواع مختلفة متاحة في الأسواق وفقا لعدد من منصات التجارة الإلكترونية منها «أمازون وبي تك ورنين».

بوتاجاز يونين إير 4 شعلة

بوتاجاز يونين إير 4 شعلة، نوع الوقود غاز، لونه فضى ولديه إشعال ذاتي بجانب إضاءة للفرن يصل عرضه إلى 550 ملليمتر ويصل سعره إلى 2500 جنيه، فيما طرحت الشركة أيضا منتجا آخر 4 شعلة غاز بلون فضي ولديه ثلاث مميزات وهي الإشعال الذاتي، وإضاءة للفرن بجانب التايمر، حيث يصل سعره إلى 2500 جنيه، وتسمح المنصة بتفعيل خيار التقسيط ويبدأ من 95 جنيها شهريا.

بوتاجاز فورنو فريش 4 شعلة

بوتاجاز 4 شعلة بفرن ونوع الوقود غاز تصل أبعاده إلى 55×55 لونه فضي ويصل سعره إلى 3100 جنيه.

بوتاجاز جلوبال 5 شعلة

بوتاجاز 5 شعلة تصل أبعاده إلى 60x80 سم لديه سطح ستانليس ستيل مع شعلات نحاس مروحة مع ضمان 5 سنوات ويصل سعره إلى 3200 جنيه ومتاح اللون الفضي والأسود، وهناك منتج آخر من نفس الشركة وهو عبارة عن بوتاجاز 5 شعلة نحاس، ومروحة من جلوبال تصل أبعاده إلى 60×80، لونه فضي أو أسود ويصل سعره إلى 3200 جنيه.

بوتاجاز إمبريال 5 شعلة

بوتاجاز إمبريال بفرن 5 شعلة ولديه سطح ستانلس ستيل فري ستاند وغطاء زجاجي علوي، وتصل أبعاده إلى 85×60 سم، ولونه فضي أو أسود ونوع الوقود غاز ولديه مزايا منها موتور شواية بجانب اشعال ذاتي يصل سعره إلى 4000 جنيه.