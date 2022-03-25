الغرف التجارية: ملتزمون ببيع مخزون الأجهزة المنزلية بالأسعار القديمة

وعد عدد كبير من تجار الأجهزة المنزلية بالغرف التجارية بالتزامهم التام ببيع المخزون الموجود لديهم من الأجهزة الكهربائية بنفس الأسعار قبيل الزيادة الأخيرة .

جاء ذلك عقب تضرر المواطنين من رفع بعض المنتجين أسعار الأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء السلع، وفقا لـ«أشرف هلال»، رئيس الشعبة، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تأثر الأجهزة الكهربائية بأسعار الخامات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شهدت كافة أسعار المعادن ارتفاعات بنسبة كبيرة خاصة الصاج، وتعد روسيا والصين من أهم الموردين الأساسيين للصاج.

حجم استيراد مصر من خامات الأجهزة المنزلية

وأشار إلى أن مصر تستورد من 60 إلى 70 % من الخامات من الخارج، لافتا إلى التزام عدد كبير من التجار ببيع المخزون بنفس الأسعار القديمة، ونوه إلى أن الشركات لم تعلن الأسعار الجديدة للأجهزة المنزلية حتى الآن، وأنّ حركة الإقبال ضعيفة بالسوق المحلية في ظل تراجع حجم السيولة.

وفيما يتعلق بالأجهزة المنزلية الموجود الآن فأسعارها كالآتي:

- تباع شاشة «إل جي»، 49 بوصة بسعر 9090 جنيها.

- شاشة «إل جي» 43 بوصة فائقة الدقة 4K ذكي بسعر 9099 جنيها.

- شاشة سامسونج 32 بوصة «اتش دي ال،» بـ4141 جنيها

- سعر غسالة أوتوماتيك تحميل علوي سعة 10 كجم من توشيبا أبيض بـ 5425 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي من توشيبا 10 كجم فضي بـ 5100 جنيه.

- سعر غسالة نصف أوتوماتيك تحميل علوي سعة 12 كجم من توشيبا أبيض بـ 2380 جنيها.

- سعر دفاية زيت توشيبا 11 ريشة بـ 950 جنيها.

- سعر تكييف يونيون اير سبليت بارد وساخن لون أبيض، 2.25 حصان بـ 8.850 جنيه.

- سعر بوتاجاز 4 شعلة غاز ستانلس ستيل من زانوسي بـ 4172 جنيها.

- سعر بوتاجاز غاز 4 شعلة من زانوسي فضي بـ 2999 جنيها.

- ثلاجة «إل جى»، 14 قدم بـ 11700 جنيه.

- ثلاجة «إل جي»، 16 قدم بالحنفية ديجيتال بـ 19800 جنيه.

- ثلاجة «إل جي»، 20 قدم ديجيتال بالحنفية بـ 20500 جنيه.