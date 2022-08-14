تفاصيل وفاة الممثل التركي ثريا جورسال.. «سقط من شرفة في الدور الثالث»

حالة من الصدمة يعيشها الوسط الفني والجمهور التركي، بعد إعلان خبر وفاة الممثل ثريا جورسال أفرين المعروف في الوطن العربي بدوره في مسلسل «شقة الأبرياء»، وذلك بعد ما سقط من شرفة بالدور الثالث في منزل أحد أصدقائه، وأوضحت التحريات الأولية أن الممثل التركي قد سقط من ارتفاع بسبب تأثير الكحول.

تعود بداية الواقعة إلى العثور على جثة الممثل ثريا جورسال أفرين أمام بناية في أحد شوارع «بنديك» في العاصمة التركية إسطنبول، اليوم الساعة الثامنة صباحًا، حيث توجهت قوات الشرطة إلى مكان الحادث بعد ما تلقت بلاغا من فرق الشرطة التي تقوم بالدوريات عن شخص ملقى على الأرض، وعندما تم فحص الشخص الراقد على الأرض في حديقة الموقع، من قبل الفريق الطبي تقرر أنه متوفي بالفعل.

حادث أم انتحار.. الشرطة التركية تحقق في وفاة الممثل ثريا جورسال أفرين

وبدأت الشرطة التحقيق في الحادث واستجواب أصدقاء «أفرين» الذين كان في زيارتهم، وقالوا في شهادتهم: «شربنا الكحول لفترة، ثم ذهبنا إلى النوم حتى أيقظتنا الشرطة على الواقعة»، وفقا لما نشره موقع «Aksam» التركي.

وجرى نقل جثة الممثل البالغ من العمر 54 عاما، إلى مشرحة معهد الطب الشرعي، بينما لا تزال فرق الشرطة تعمل على هذه القضية، لمعرفة سبب سقوط الممثل هل كان نتيجة حادث أو انتحار.

من الممثل التركي ثريا جورسال أفرين

وهز خبر رحيل الفنان التركي عالم الفن، حيث نشرت العديد من الأسماء الشهيرة رسالة تعزية للممثل الراحل، والذي شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات التليفزيونية الشهيرة منها «قيامة أرطغرل»، «حب أعمى»، «عاصمة عبد الحميد»، «التفاحة الممنوعة» و«الغرفة الحمراء» بالإضافة إلى عدد من الأفلام والمسرحيات.