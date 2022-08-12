«ديلي ميل» عن وفاة آن هيشي في حادث سير: كانت تحت تأثير المخدرات

بعد أيام من حادث السير الذي تعرضت له الفنانة العالمية آن هيشي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية وفاتها متأثرة بجراحها في الحادث بعد اصطدامها بسيارتها في منزل.

آن هيشي توفيت عن عمر ناهز 53 عاما

كشف موقع ديلي ميل، عن وفاة آن هيشي، عن عالمنا عن عمر يناهز 53 عاما.

وأشار الموقع العالمي إلى أن آن هيشي، قد أصبيت في حادث سيارتها لكونها كانت تحت تأثير المخدرات، ما جعلها لا تسيطر على عجلة القيادة، فاصطدمت في منزل بلوس أنجلوس.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس جيف لي، إن المحققين بأمر تفتيش أخذوا عينة من دم هيتشي ووجدوا مخدرات، وأفيد أنه تم العثور على الكوكايين والفينتانيل في الدم.

آن هيشي وجد فى دمها كوكايين وفينتانيل

وتابع: «نقلت بعدها إلى إحدى المستشفيات هناك لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد الحادث بعدة ساعات حيث إنها عانت من كدمات والتهابات خطيرة نتيجة اشتعال النيران في سيارتها بعد التصادم في العقار المكون من طابقين في لوس أنجلوس».

يذكر أن آن هيشي كانت انضمت مؤخرا مع سكيت أولريش لبطولة فيلم المغامرات والكوارث الطبيعية «Supercell»، والذي يجرى حاليا تصويره ما بين جورجيا ومونتانا.

الفيلم من إخراج هربرت جيمس وينترسترن، وسيناريو وينترستيرن وآنا إليزابيث جيمس والفيلم بطولة أليك بالدوين.