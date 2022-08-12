ممثل الفنانة آن هيتش عن حالتها الصحية: «لا نتوقع بقائها على قيد الحياة»

أوضح الممثل الرسمي عن الفنانة الأمريكية آن هيتش، تطورات حالتها الصحية بعد حادث السيارة التي تعرضت له في 5 أغسطس الجاري، وتم نقلها على أثره إلى المستشفى، قائلًا إنها تعاني من إصابة شديدة في الدماغ، وما زالت في غيبوبة حيث لم تستعد وعيها منذ الحادث، مما يجعل نجاتها أمرًا غير متوقع على حد تعبيره.

وأصدر المتحدث الرسمي عن آن هيتش بيانًا صحفيًا، كشف خلاله خطورة حالتها الصحية: «نريد أن نشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة وصلواتهم من أجل شفاء آن، ونشكر الموظفين المتفانين والممرضات الرائعات اللواتي رعاها في مركز جروسمان بيرن في مستشفى ويست هيلز»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل الحالة الصحية للممثلة آن هيتش

وتابع: «لسوء الحظ بسبب الحادث الذي تعرضت له، تعاني آن هيتش من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين ولا تزال في غيبوبة وفي حالة حرجة، لا يتوقع لها البقاء على قيد الحياة».

وأضاف: «كان لآن قلبًا كبيرًا ولامست كل شخص التقت به بروحها الكريمة، أكثر من موهبتها غير العادية، رأت أن نشر اللطف والفرح هو عمل حياتها، سوف نتذكرها على صدقها الشجاع وسوف نفتقدها بشدة».

ولا تزال الممثلة الأمريكية على أجهزة الإنعاش القلبي لأن اختيارها كان التبرع بأعضائها، ويحدد الأطباء ما إذا كان أي منها قابلاً للتطبيق.

تفاصيل حادث آن هيتش: اشتعلت النيران في سيارتها وهي بداخلها

وتعرضت آن هيتش لحادث بسيارتها، حيث صدمت منزل مكون من طابقين في حي مار فيستا بلوس أنجلوس يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة وهي بداخلها، ليتم نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق شديدة وفي غيبوبة، وقال ممثلها في ذلك الوقت إنها في «حالة حرجة للغاية».

وقالت شرطة لوس أنجلوس، إنه تم العثور على مواد مخدرة في مجرى دمها، ولكن قد يكون ذلك ناتج عن الأدوية التي تم إعطاؤها لها في المستشفى.