وكيل سلمان رشدي لـ«الجارديان»: موكلي بدأ طريق التعافي.. يتحدث ويلقي النكات

قال وكيل أعمال سلمان رشدي، المؤلف والروائي البريطاني من أصل هندي، إن موكله بدأ طريق التعافي من الإصابات التي لحقت به نتيجة الطعن، لكن هذا الطريق سيكون طويلًا بعد طعنه في غرب نيويورك أواخر الأسبوع الماضي.

وأكد الوكيل أندرو ويلي، اليوم، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة الجارديان، أن الإصابات التي لحقت بسلمان رشدي خطيرة، في إشارة إلى الطعنات التي أصيب بها المؤلف في رقبته وبطنه وعينه وصدره وفخذه قبل يومين، لكن حالته تسير في الاتجاه الصحيح.

رفع سلمان رشدي من على جهاز التنفس الصناعي

وبقي الروائي البريطاني المولود في الهند في المستشفى يوم الأحد، لكن تم إبعاده من جهاز التنفس الصناعي، ما سمح له بالتحدث وإلقاء النكات، حسبما غرد زميله المؤلف آتيش تاسيير مساء أمس، وأكد ويلي تلك المعلومات لكنه لم يوضح بالتفصيل.

وفي وقت سابق يوم السبت، دفع هادي مطر، الرجل المشتبه به في هجوم يوم الجمعة في مهرجان أدبي في شمال ولاية نيويورك، بأنه غير مذنب في تهم الشروع في القتل والاعتداء خلال مثول قصير أمام المحكمة حيث حُرم من الكفالة.

بيان من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن طعن سلمان رشدي

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن برشدي وقال إنه دافع عن المثل الأساسية للحقيقة والشجاعة ولم يسكت أو يخضع للترهيب، على حد قوله، معلنا تضامنه مع سلمان رشدي وجميع أولئك الذين يدافعون عن حرية التعبير.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان أيضا أنه «أصيب بالصدمة والحزن عندما علم بالهجوم الوحشي». وندد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشدة بالهجوم، وكتب بوريل على تويتر: «الرفض الدولي لمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، هو السبيل الوحيد نحو عالم أفضل وأكثر سلامًا».