شبكة «إن بي سي» نيويورك: توجيه اتهام بالقتل للمعتدي على سلمان رشدي

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بأنه جرى توجيه الاتهام بالقتل من الدرجة الثانية للمعتدي على الكاتب سلمان رشدي.

وأوضحت مصادر أمنية لشبكة «إن بي سي» نيويورك، أن مهاجم سلمان رشدي أبدى تعاطفًا مع الحرس الثوري، منوهة إلى أن المهاجم لديه ميول شيعية متطرفة.

«إن بي سي»: مهاجم سلمان رشدي لديه ميول شيعية متطرفة

وأضافت شبكة «إن بي سي» نيويورك أن مراجعة حسابات هادي مطر المتهم بمحاولة الاعتداء على الروائي البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي، على مواقع التواصل، أظهرت ميولًا متطرفة، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي تحقق من آخر عنوان لهادي مطر في فيرفيو.

المراجعة الأمنية أظهرت تعاطف هادي مطر مع الحرس الثوري

وأكدت مصادر أمنية لشبكة «إن بي سي» نيويورك، أن المراجعة الأمنية أظهرت تعاطف هادي مطر، مع الحرس الثوري.

وأوضحت شرطة نيويورك، أن المتهم بمحاولة الاعتداء على سلمان رشدي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي.