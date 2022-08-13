البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن طعن سلمان رشدي: نصلي من أجله

أصدر البيت الأبيض بيانا، قبل قليل، أدان فيه الاعتداء المشين على سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية «آيات شيطانية» الذي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

البيت الأبيض يدين الهجوم على الكاتب سلمان رشدي

وفي بيان له، أوضح جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، قائلًا: «البلاد والعالم شهدا اعتداءً مشينًا على الكاتب سلمان «رشدي»، مشيرا إلى أن هذا الهجوم عمل عنف مروع، مؤكدًا أن إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يصليان من أجل شفائه العاجل.

تدهور الحالة الصحية للكاتب «سلمان رشدى»

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى وضع سلمان رشدي، مؤلف كتاب «آيات شيطانية» الذي صدرت فتوى إيرانية بهدر دمه قبل 30 عاما، على جهاز تنفس اصطناعي بعد أن طعن في الرقبة والبطن في ولاية نيويورك، على أيدي رجل تم اعتقاله، في حين قال أندرو ويلي، وكيل الكاتب البريطاني، لصحيفة نيويورك تايمز: «الأخبار ليست سارة، قد يفقد إحدى عينيه، وقُطعت أعصاب ذراعه وطُعن في الكبد».