«الوطنية للإعلام» تعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين 

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في محافظة الجيزة.

الوقوف بجانب شركاء الوطن في هذا الحادث الأليم

وأكد حسين زين، في بيان، الوقوف بجانب شركاء الوطن في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعًا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

رئيس الإذاعات الإسلامية يعزي البابا تواضروس

وفي سياق آخر، أعرب اتحاد إذاعات الدول الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي، عن بالغ التعازي وصادق المواساة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح اليوم 14 أغسطس الجاري.

وتقدم اتحاد إذاعات الدول الإسلامية بخالص العزاء لكافة أسر ضحايا هذا الحادث الأليم، داعين الله أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها من كل شر وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.