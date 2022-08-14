الطيب يعزي تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة: مستشفيات الأزهر جاهزة للمصابين

أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين كافة، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

وأكد الإمام الأكبر، أن الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون جميعًا إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم، ويتقدمون بخالص العزاء إلى أسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، معربًا عن استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم إلى جانب مؤسسات الدولة للمصابين وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين مع تقديم الدعم النفسي لهم.

حريق كنيسة أبو سيفين

يذكر أنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت بيانا رسميا قبل قليل، بشأن حادث حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، حيث قدّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية في الضحايا، مؤكدا أنّه يتابع مع الأجهزة المعنية، جميع الأمور المتعلقة بالحادث.