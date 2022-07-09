رئيسا الوطنية للإعلام والإذاعات الإسلامية يشيدان بتغطية شعائر الحج

أجرى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والدكتور محمد فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، والدكتور فهد عجران رئيس وكالة أنباء السعودية، زيارة إلى الأماكن المخصصة لنقل وبث شعائر الحج والحجيج والتي أعدتها هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.

حسين زين يشيد بالإمكانيات الضحمة للتغطية

وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالإمكانات الضخمة والتغطية المتميزة لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي لبث شعائر الحج.

كما أعرب عن تقديره للدور المهم لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي وتشكيل غرفة عمليات على أعلى مستوى لبث شعائر الحج والإمكانات والخدمات الفنية والهندسية وتقديم الخدمات المتميزة للحجيج.

عمرو الليث يشيد بالتليفزيون السعودي

كما أثنى الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، على المجهود الرائع والتغطية المتميزة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، لبث شعائر الحج، كما أعلن عن بث شعائر الحج إلى جميع الدول الأفريقية أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.

ويذكر أنه تم تشكيل غرف عمليات من اتحاد الإذاعات الإسلامية لبث شعائر الحج ولمخاطبة دول أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، من خلال قناة تليفزيونية، لبث المحتوى البرامجي من عليها باللغة العربية وبلغات عديدة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، مع وضع كل دولة clean الصوت الخاص بها.

كما تم تقديم كل الخدمات للصحفيين والإعلاميين المدعوين سواء القنوات الحكومية والقنوات الخاصة، وتوفير مركز إعلامي للبث المباشر لجميع الدول والوفود المدعوة للتغطية وتقديم كل الخدمات اللوجستية.

وتابع الليثي أنه تم إهداء دول أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، مجموعة من البرامج للبث بالمجان، من إنتاج هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.

وثمَّن الليثي حدوث التنسيق بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية وأيضا اتحاد إذاعات الدول العربية لتقديم كل الخدمات والدعم لمد جميع دول أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بالخدمات وتسهيل عملية النقل والبث.