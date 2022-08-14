الإمارات تعرب عن تضامنها مع مصر في حادث كنيسة إمبابة

أعربت دولة الإمارات، اليوم، عن تضامنها الكامل مع مصر، إثر فاجعة حريق كنيسة «أبوسيفين» بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقدمت دولة الإمارات تعازيها الصادقة ومواساتها لمصر، في ضحايا احتراق الكنيسة، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتقدمت إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، بالتعازي والمواساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.