«مجلس كنائس مصر» ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

ينعى مجلس كنائس مصر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.

وقال الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي: «أتقدم بعميق مشاعر الحزن والمواساة بالعزاء بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس كنائس مصر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر جميع الضحايا ونتضرع إلى الله العظيم أن يمنحهم الصبر والسكينة على هذا المصاب الذي آلمنا جميعا، وأن يترأف على المصابين ويمنحهم الشفاء العاجل، حمى الله مصر أرض الكنانة المباركة وشعبها من كل شر وسوء».