محافظ الجيزة: المحافظة في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات حريق كنيسة إمبابة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه زار موقع الحريق الذي نشب اليوم بكنيسة أبو سيفين من أجل معاينته والوقوف علي ملابساته، وأيضًا لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فضلًا عن زيارته بنفسه إليهم للاطمئنان على حالتهم بعد الحريق.

وأضاف «راشد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، وذلك لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم، حتى خروجهم من المستشفى.

صرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه

وتابع أنه كلف مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه مساندة لأسر المتوفين، وأيضًا 10 آلاف جنيه لأسر مصابي الحادث، لإعانتهم على مصيبتهم.

رجال الحماية المدنية

كما أردف محافظ الجيزة أن ضيق سعة الشارع الموجود فيه الكنيسة، صعب من مهمة رجال الحماية المدنية، إلا أنهم كانوا على قدر الحدث وتمكنوا في دقائق من السيطرة على الحريق وانتشال جثامين الضحايا وإنقاذ المصابين، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، واختتم حديثه قائلًا: «نعزي الأهالي فيمن فقدوا، وندعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته».