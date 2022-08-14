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رئيس «اقتصادية قناة السويس» ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

كتب:

محمود الجمل
07:16 م | الأحد 14 أغسطس 2022
رئيس اقتصادية قناة السويس

رئيس اقتصادية قناة السويس

قدم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الجديد، وجميع العاملين بالهيئة ومناطقها وموانيها التابعة، بالعزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة.

ودعا جمال الدين، وفقًا لبيان صحفي أصدرته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.