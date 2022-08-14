رئيس «اقتصادية قناة السويس» ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

قدم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الجديد، وجميع العاملين بالهيئة ومناطقها وموانيها التابعة، بالعزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة.

ودعا جمال الدين، وفقًا لبيان صحفي أصدرته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.