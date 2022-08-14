سلطان عمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين

أرسل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بكنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، الذي راح ضحيته عشرات الوفيات والمصابين.

وأعرب سلطان عمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وأسر الضحايا والشعب المصري الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يكتب للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.