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سلطان عمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين

كتب:

محمد حسن عامر
09:09 م | الأحد 14 أغسطس 2022
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

أرسل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بكنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، الذي راح ضحيته عشرات الوفيات والمصابين.

وأعرب سلطان عمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وأسر الضحايا والشعب المصري الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يكتب للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

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