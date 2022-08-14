وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل

تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بخالص التعازي للبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية ‏وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا كنيسة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وزير التموين يدعو للمصابين بالشفاء العاجل

ودعا وزير التموين والتجارة الداخلية، المولى عز وجل، أن ‏يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ ‏على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء‏‏.‏