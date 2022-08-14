وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل
كتب:
وفاء الصعيدي
07:23 م | الأحد 14 أغسطس 2022
وزير التموين
تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخالص التعازي للبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا كنيسة إمبابة بمحافظة الجيزة.
وزير التموين يدعو للمصابين بالشفاء العاجل
ودعا وزير التموين والتجارة الداخلية، المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء.