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وزير التموين ينعى ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل

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وفاء الصعيدي
07:23 م | الأحد 14 أغسطس 2022
وزير التموين

وزير التموين

تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بخالص التعازي للبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية ‏وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا كنيسة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وزير التموين يدعو للمصابين بالشفاء العاجل 

ودعا وزير التموين والتجارة الداخلية، المولى عز وجل، أن ‏يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ ‏على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء‏‏.‏

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.