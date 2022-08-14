أمير قطر يعزي مصر في ضحايا حادث كنيسة أبوسيفين

تقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بالتعازي إلى مصر في ضحايا كنيسة أبوسيفين.

كما أعرب أمير قطر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنّ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بعث برقية تعزية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.