محافظ مطروح: إقامة مشروع «إسكان اقتصادي» في مدينة الضبعة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مدينة الضبعة شارع إسكندرية الرئيسي وسط المدينة، وذلك استمرارًا للجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال، وتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين، معلنًا إقامة مشروع إسكان اقتصادي بالضبعة، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة.

جولة ميدانية بمشروعات الضبعة

وتفقد محافظ مطروح خلال جولة ميدانية في مدينة الضبعة، عددا من المشروعات من بينها فرع البنك الأهلي بالضبعة، موجهًا التنسيق بين مجلس مدينة الضبعة وإدارة البنك الأهلي لتطوير الفرع وتوسعاته لاستيعاب واستقبال مزيد من الأفراد والشركات من جميع الجنسيات العاملة في محطة الضبعة النووية.

أرض مشروع الإسكان الاقتصادي

وعاين محافظ مطروح، مساء اليوم، قطعة أرض بجوار مجلس المدينة وذلك بناء على مقترح لإقامة مشروع إسكان اقتصادي لمواكبة التطورات في المدينة، وبما يعود بالنفع المادي على المحافظة وخدمة الأفراد والشركات والوافدين للعمل بالمدينة، موجهًا بسرعة دراسة مقترح المشروع والعرض عليه للتنفيذ.

كما تفقد محافظ مطروح منطقة السوق الحضاري والاطمئنان على وصول الخدمات للسوق، خاصة خط المياه وكابل الكهرباء لسرعة تشغيله مع البدء في نقل الباعة إليه للحفاظ على المدينة ومنع العشوائيات، كما تابع أعمال رصف الطبقة الأولى من طريق المطار الذي يبدأ من مزلقان المدينة حتى الدائرة الخضراء جنوب المدينة.

وكذلك متابعة تحويل كابلات أعمدة الإنارة من هوائي إلى أرضي بشارع المطار، مع متابعة أعمال مد شبكة المياه والوصلات المنزلية بشارع المعهد الأزهري مع التوجيه بسرعة الانتهاء منها للبدء في أعمال الرصف.

إنارة مزلقان الضبعة

واستمع محافظ مطروح إلى عدد من الشكاوى والمطالب والاحتياجات لعدد من أهالي الضبعة موجهًا بأهمية تكثيف أعمال النظافة وإزالة القمامة من محيط مدرسة الثانوية الصناعية وإنارة مزلقان القطار بمدينة الضبعة.