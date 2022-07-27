«التعليم» تعقد اختبارات للمتغيبين ومن صادفهم مشكلات قبل اختبارات مدرسة «الضبعة»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم عقد اختبارات المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2022-2023 وبالنسبة للطلبة المتغيبين عن الاختبارات الالكترونية ومن صادفهم مشكلات أثناء الاختبارات التي عقدت يومي 24 و25 يوليو 2022.

عقد اختبارات للمتغيبين ومن صادفهم مشاكل

وأضافت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أنّه سيتم اختبارهم يوم الأربعاء الموافق 27-7-2022 الساعة التاسعة صباحا، في مقار اللجان التي أدوا فيها الاختبار يومي 24 و25 يوليو الحالي، وبنفس أرقام الجلوس.