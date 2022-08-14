بريد الوطن.. يا نور العين
كتب:
الوطن
10:15 م | الأحد 14 أغسطس 2022
صورة تعبيرية
رد يا عيونى
ليه مش بترد على جوابى
ناديت عليك بجوارح وحنين
نبض فؤادى إن كنت خايف من الحساد
ابعت همسك مع النسيم
يهمسها لى فى سرى
تقرب المسافة البعيدة
وتخلّى نفسى سعيدة
بلاش تحيرنى وانت طبيبى
عمرى ودوايا ده لولا ربى مصبرنى
لأنى لجوابك مستنى أرجوك رق
وارحمنى ورد عليا بكلمة تطمنى
بلاش تهرب من اللى شاريك
لأن سكوتك بيألمنى
بعد ما كنت بتكلمنى
واللى مصبرنى صورتك اللى هديتهانى
قدام عينى بتحنن شوقى وحنينى
وتقول لك واحشنى يا نور عيونى
إسماعيل يوسف عفيفى
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