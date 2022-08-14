بريد الوطن.. يا نور العين

رد يا عيونى

ليه مش بترد على جوابى

ناديت عليك بجوارح وحنين

نبض فؤادى إن كنت خايف من الحساد

ابعت همسك مع النسيم

يهمسها لى فى سرى

تقرب المسافة البعيدة

وتخلّى نفسى سعيدة

بلاش تحيرنى وانت طبيبى

عمرى ودوايا ده لولا ربى مصبرنى

لأنى لجوابك مستنى أرجوك رق

وارحمنى ورد عليا بكلمة تطمنى

بلاش تهرب من اللى شاريك

لأن سكوتك بيألمنى

بعد ما كنت بتكلمنى

واللى مصبرنى صورتك اللى هديتهانى

قدام عينى بتحنن شوقى وحنينى

وتقول لك واحشنى يا نور عيونى

إسماعيل يوسف عفيفى

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