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أحمد الخطيب

بريد الوطن.. يا نور العين

كتب:

الوطن
10:15 م | الأحد 14 أغسطس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

رد يا عيونى

ليه مش بترد على جوابى

ناديت عليك بجوارح وحنين

نبض فؤادى إن كنت خايف من الحساد

ابعت همسك مع النسيم

يهمسها لى فى سرى

تقرب المسافة البعيدة

وتخلّى نفسى سعيدة

بلاش تحيرنى وانت طبيبى

عمرى ودوايا ده لولا ربى مصبرنى

لأنى لجوابك مستنى أرجوك رق

وارحمنى ورد عليا بكلمة تطمنى

بلاش تهرب من اللى شاريك

لأن سكوتك بيألمنى

بعد ما كنت بتكلمنى

واللى مصبرنى صورتك اللى هديتهانى

قدام عينى بتحنن شوقى وحنينى

وتقول لك واحشنى يا نور عيونى

                                             إسماعيل يوسف عفيفى   

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