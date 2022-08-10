بريد الوطن.. وجِّه بإنهاء معاناتنا مع المياه المقطوعة يا محافظ الجيزة

نحن سكان برج «مكة 2»، المستقر فى شارع أولاد أبوالنصر العروبة بمنطقة المريوطية بالجيزة، معذبون ومحرومون من شرب مياه نقية، حيث تنقطع المياه عن المبنى طوال النهار، وحين يعاد ضخها مرة أخرى تكون محملة بالشوائب والأتربة، ولا يقتصر الأمر على انقطاع المياه فقط، وإنما تحاصرنا أكوام القمامة بجوار البرج وخلفه، ونسمع طوال الوقت تصريحات المسئولين فى محافظة الجيزة وحى الهرم ووزارة البيئة عن رفع القمامة من الشوارع، غير أنه على أرض الواقع لا شىء يتحقق.. لذلك نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيه المسئولين بحى الهرم لحل مشكلتنا فى أقرب وقت ممكن.

عن الأهالى: أحمد فتحى إبراهيم عطية

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